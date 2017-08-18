Теракт в Барселоне связан с недавним наездом на пешеходов в Камбрильсе. Такое заявление было озвучено МВД Каталонии. Всего в результате террористических актов скончалось 13 человек, сообщается о более ста пострадавших, — информирует издание «РИА Новости».

В приморском населенном пункте Испании произошел наезд фургона на группу пешеходов. Стало известно, что после того, как злоумышленники сбили несколько человек, их транспортное средство столкнулось с автомобилем полиции, в результате этого машина преступников перевернулась. Злоумышленники пытались сбежать, но были ликвидированы на месте происшествия. Сообщается, что было четыре преступника, трое сразу погибли от полученных травм, а четвертый злоумышленник скончался после задержания. В результате ночного теракта семь человек пострадало, состояние двоих оценивают как критическое.

Город Камбрильсе находится в 120 км от Барселоны, в которой ранее также произошел террористический акт. Так, микроавтобус врезался в толпу людей, при этом выполняя маневры зигзагами, чтобы задеть больше людей. Теракт произошел в туристическом центре. Сообщается о ста пострадавших человек и 13 погибших. По предварительной информации среди жертв россиян нет.

В МВД Каталонии заявили, что эти происшествия взаимосвязаны. Необходимо отметить, что ответственность за теракты взяла на себя ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая группировка).