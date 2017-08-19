После страшного теракта в Барселоне, который 17 августа унес 15 жизней, испанцы вышли на несанкционированный митинг на улице Рамбла. Антиисламисты требовали от Европы и собственной страны защиты своих прав и свобод, и в первую очередь – права на жизнь и безопасность. Полиция разогнала несанкционированную демонстрацию.

Полиция Барселоны разогнала несанкционированную демонстрацию, на которую 18 августа вышли жители города. Испанцы выступили против исламизации, напомнили еще раз, что Испания — христианская страна, а религиозным фанатикам, которые убивают за Коран, в Барселоне не рады. Европейцы все больше не понимают, почему «беженцы» вредят им вместо того, чтобы быть благодарными за приют и поддержку. Организацию митинга на улице Рамбла на себя взяли местные ультраправые активисты.

Полицейским пришлось разгонять две акции: между двумя группами демонстрантов с разными точками зрения то и дело возникали драки. Полностью очистить Барселону от исламистов хотели ультраправые, а местные антифашисты назвали их подход нацизмом, то и дело провоцируя конфликты.

Россия, имеющая опыт борьбы с терроризмом, отмечает полную неготовность ЕС противостоять ему и быть готовым. Российский парламентарий Адальби Шхагошев дал понять своим высказыванием, что считает Испанию виноватой в том, что случилось 17 августа. Пока ЕС вводит санкции против всех, кто ей неугоден и ругается с КНДР, террор уничтожает европейцев. РФ готова вести диалог с Европой в этом ключе, но не на языке санкций.