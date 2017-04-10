Теракт в Египте: в США поддержали президента Египта, в Израиле просят граждан покинуть Синайский полуостров

После теракта в Египте израильское правительство порекомендовало своим гражданам удержаться от поездок на Синайский полуостров. Соответствующее обращение к населению страны сделало израильское Контртеррористическое бюро.

В заявлении сказано, что всем гражданам Израиля, которые в настоящий момент пребывают на территории Синайского полуострова, настойчиво рекомендуется немедленно покинуть его территорию. Всем израильтянам, которые планируют посетить Синай, рекомендуется воздержаться от поездки. В заявлении также сказано, что недавние теракты в двух египетских городах продемонстрировали истинные возможности ИГИЛ (запрещенной на территории РФ организации).

Данное обращение ведомства к гражданам Израиля по поводу посещений Синая, стало уже третьим в этом году. Напомним, что в результате двойного теракта в Египте 9 апреля погибли почти пятьдесят человек и около ста получили ранения. О гражданах Израиля в списке жертв и пострадавших информации не было.

Ранее впервые прокомментировал ужасный теракт и президент США Дональд Трамп. Американский лидер от имени своей страны решительно осудил содеянное, а также выразил уверенность в том, что президент Египта справится со сложившейся ситуацией.

После террористической атаки ИГИЛ египетские власти во главе с президентом сообщили, что в стране вводится режим ЧП сроком на три месяца. Президент также объявил, что в Египте будет создан специальный антитеррористический совет.