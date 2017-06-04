Теракт в Лондоне произошел в ночь на 4 июня, в районе Лондонского моста. Террорист совершил наезд на прогуливающихся людей. Также произошло вооруженное нападение на рынке Боро-маркет. По словам очевидца, после того, как люди услышали стрельбу, началась паника.

Андрей Розов, который находился около Лондонского моста, когда произошел террористический акт в ночь на 4 июня, рассказал о случившемся. Молодой человек собирался посмотреть финал Лиги чемпионов. По словам очевидца, после того, как раздались крики и стрельба, люди паникуя, начали разбегаться и призывать всех убегать. Из толпы кто-то сообщил, что на улице находятся мужчины с холодным оружием и убивают попавшихся им на пути людей.

Также Розов рассказал, что был заперт вместе с другими людьми в здании отеля. Здесь они пробыли несколько часов, пока их не эвакуировали. Очевидец в гостинице встретил одного из работников бара, который подвергся нападению неизвестных. По его словам, нападающие вышли из машины, у них в руках были ножи.

Стоит отметить, что район, где произошел теракт, считается самым посещаемым туристами и молодежью города.

Напомним, террористический лондонский акт имеет два эпизода. Так, на мосту произошел наезд машиной на пешеходов и атака в местном барке около Боро-маркет. Террористы пытались проникнуть в развлекательное заведение, но были застрелены правоохранительными органами. В результате происшествия ранения разной степени тяжести получили 20 человек, скончалось около 10 человек.