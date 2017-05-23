Во время теракта в Манчестере, вчера 22 мая, погибло 22 человека, еще 59 человек получили ранения разной степени тяжести. Взрыв произошел на стадионе «Манчестер Арена”, когда на нем давала свой концерт американская певица Ариана Гранде. По оценкам специалистов — это самый крупный теракт на территории Великобритании.

По сообщению РИА «Новости», вчера вечером в Манчестере, на стадионе “Манчестер Арена”, куда молодые британцы пришли послушать певицу Ариану Гранде прогремел взрыв, унесший жизни 22 человек. Еще 59 человек впоследствии были госпитализированы с различными ранениями, похожими на следы, которые оставляет шрапнель. Как оказалось, источником взрыва была кем-то “забытая” одежда, которая не подпадает под список подозрительных предметов по британским законам, поэтому на нее никто не обратил внимание.

По данным британской полиции, теракт совершил один террорист смертник, который погиб в момент взрыва.

Из российского МИДа и Ассоциации туроператов РФ сообщили, что во время теракта граждан России на стадионе не было, по крайней мере такая информация в эти ведомства пока не поступала. На всякий случай эти данные постоянно обновляются.

Полиция Манчестера призывает жителей не впадать в панику и быть бдительными, сразу сообщать в органы правопорядка обо всех подозрительных предметах, которые встречаются им на пути.

По мнению специалистов, вчерашний взрыв стал самым крупным терактом на территории Великобритании с 2005 года, когда такой же взрыв в лондонском метро унес жизни пятидесяти человек.