Теракт в Таиланде 2017 произошел в среду, 19 апреля, на нескольких полицейских участках, постах и возле жилых домов сотрудников правопорядка на юге страны. Гражданам России опасаться нечего, так как южные направления Таиланда спросом у наших соотечественников не пользуются.

По информации от РИА Новости, в среду, 19 апреля, на юге Таиланда произошла серия взрывов возле полицейских участков, постов и домов, где жили представители тайских органов правопорядка. Террористы производили взрывы с помощью ручных гранат, которые они раскидывали, проезжая мимо нужных объектов на мотоциклах. Террористическая акция затронула несколько южных провинций страны: Паттани, Сонгкла, Ялла и Наративет. Известно, что подобные инциденты в этих зонах происходят часто, и ответственность за них берут местные сепаратистские группировки.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что россиянам не стоит бояться летать на отдых в Таиланд, так как теракты затрагивают лишь южную часть страны (практически на границе с Малайзией). Это направление никогда не пользовалось спросом у наших соотечественников, предпочитающих отдыхать на востоке и западе Таиланда (Патайи и Пхукет). В любом случае, организованного туризма в южные провинции со стороны туристических агентств никогда не было, туда могли попасть только туристы -одиночки по своему желанию.

По словам Тюриной, ожидать падение спроса на отдых в Таиланд после прошедших терактов вряд ли стоит. Такие происшествия происходят на юге страны регулярно, но каждый раз россияне убеждаются, что им в этой стране ничего не грозит.