Теракт в Турции: в стране пытаются создать хаос

Сегодня ночью в Турции произошел теракт в развлекательном стамбульском клубе. Так, террорист, нарядившись в костюме Санты-Клауса, из автомата начал обстреливать людей в здании. Об этом передает сайт «Корреспондент».

После инцидента глава страны прокомментировал данную атаку. В его заявлении утверждается, что этот инцидент прямо относится к региональной ситуации. Данное обращение Эрдогана было опубликовано на его сайте.

«Осуждаю акт терроризма, который произошел в столице в то время, как люди начали праздновать новый год. Теракт был сделан против мирного населения, совершившие его являются бесчеловечными людьми. Такими хладнокровными действиями пытаются создать в нашей стране хаос, сломить народный дух. Работаем над тем, чтобы искоренить терроризм в стране. Акт не является отдельной ситуацией, он взаимосвязан с региональными событиями», — рассказывает турецкий глава.

Помимо этого, Эрдоган обещал, что правительство продолжит войну против диверсий в экономике, политике, социального направления. Напомним, жертвами теракта стали 39 человек, около 70 ранены. Стоит отметить, что из погибших 16 человек являлись иностранцами.