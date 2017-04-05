Тереза Мэй премьер-министр Великобритании, находясь с визитом в Саудовской Аравии не покрыла голову платком

По мусульманским канонам женщина обязана носить специальное платье и использовать для покрытия головы платок. Последнее было проигнорировано Терезой Мэй, находившейся по официальному приглашению в Королевстве.

Тереза Мэй, занимающая на данный момент пост премьер-министра Великобритании, была с официальным визитом в Саудовской Аравии. Представителями МИД женщине была предоставлена рекомендация относительно соблюдения канонов в мусульманской стране и необходимости соблюдения определённых правил в одежде. Главный совет – покрыть голову платком. Но Тереза Мэй отказалась одеть платок, аргументируя отказ тем, что так она покажет, чего может добиться представительница слабого пола и что она также может стать лидером.

Закона, который регулирует одежду иностранцев, в стране нет, но есть определенные правила, которых они стараются придерживаться. И одно их них – это строгость в одежде.