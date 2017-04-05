Среди общественности распространяется информация, что представители террористической организации ИГ (Исламское государство — организация запрещена на территории РФ) сформировали свое мнение о президенте США Дональде Трампе. И оно не в его пользу.

Агентством Рейтер была представлена информация, по которой представители ИГ называют действующего президента США идиотом, говоря о том, что такое государство уже можно считать утонувшим. И такие заявления являются первыми официальными заявлениями организации об их отношении к новому руководителю страны. И как видно, оно достаточно негативное. По мнению тех же участников ИГ, Трамп даже не знает, где находиться Ирак или Сирия, и что там происходит.

Ранее президент заявлял о том, что он решительно настроен уничтожить любой терроризм, в том числе и ИГ, и готов пойти на любые переговоры и сотрудничество с другими странами, чтобы достичь результата.