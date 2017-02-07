«Тихий дом»: казахские власти сообщили, что не могут заблокировать зарубежные «группы смерти»

Игра «Тихий дом» дошла и до казахских подростков. Ввиду повышения количество подростковых суицидов в странах среднеазиатского региона, в Киргизии и Казахстане власти начали принимать соответствующие меры. Накануне ситуацию прокомментировали в правительстве Республики Казахстан.

Алмас Садубаев, являющийся главой Департамента информации при МВД Казахстана, обратился к родителям с просьбой более внимательно следить за жизнью своих детей-подростков в виртуальном пространстве.

Садубаев привел печальную статистику: за прошлый год в Республике были открыты дела по факту девяти случаев доведения до суицида, и ни в одном из этих случаев причастность соц. сетей выявлена не была. Но в году текущем эта статистика может быть нарушена. Казахские правоохранители выявили группы, в которых участникам предлагается сыграть в «Тихий дом» или «Синий кит». Виртуальная игра, которая переходит в режим «реалити», конечной целью предлагает подросткам покончить с собой под угрозой расправы с семьей.

Чиновник также отметил, что казахские власти не могут заблокировать данные группы в связи с тем, что они размещаются на площадках зарубежных сайтов.

Алмас Садубаев призывает родителей обратить внимание на проблему и более тщательно следить за жизнью своих детей в виртуальном пространстве, а также советует бить тревогу сразу после того, как были выявлены хотя бы малейшие подозрения в отношении подростка.

Вместе с тем, психологи напоминают, что родителям ни в коем случае нельзя давить на ребенка, навязываться ему и отнимать у него личное пространство.