Трамп потребовал от Ангелы Меркель крупную сумму за военные услуги НАТО

Речь идет о недавней встрече Ангелы Меркель и Дональда Трампа в Вашингтоне. Во время неё американский лидер предъявил германскому канцлеру счет за военные услуги НАТО на сумму в 347 млрд. долларов.

Издание «The Sunday Times» пишет, что один из германских министров, который захотел остаться анонимным, считает предоставление такого счета возмутительным. По мнению этого министра, подобные требования выдвигаются в том случае, когда требуется запугать задолжавшее государство.

Президент США неоднократно до этого выражал свое довольство, связанное с не добропорядочностью выполнения условий договора странами, входящих в НАТО. Дело в том, что эти страны не выделяют на финансирование альянса требуемые 2% от ВВП.