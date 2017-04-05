Трамп хочет быть исключительно президентом США, а не всего мира.

Дональд Трамп принял официальное участие в конференции профсоюзов строителей североамериканского региона, где во время своего выступления заявил о нежелании быть президентом мира, а исключительно исполнять обязанности президента США.

Проходившая в Америке конференция профсоюзов строителей привлекала внимание Трампа, который ее посетил с официальным визитом. Здесь президент представил свою речь, где предложил профсоюзам перестроить США и взять новый вектор развития. Он отметил, что готов возложить на себя функции главного строителя Белого дома и помочь развитию государства. Трамп также заявил, что он исключительно Президент США, и хочет им быть и дальше, и он не претендует на статус Президента всего мира.

Входе речи был упомянуто об отзыве соглашения о Тихоокеанском сотрудничестве, которое повлекло за собой уменьшение стоимости рабочей силы на всем рынке Америки.