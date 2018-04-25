У Дональда Трампа появилась женщина-двойник

В Испании журналисты нашли женщину-двойника Дональда Трампа. Испанская гражданка оказалась удивительно похожа на американского президента внешне, хоть до недавнего времени даже не обращала на это внимания. Трамп и Долорес Лейс имеют очень похожие черты лица и волосы.

Женщина-двойник американского президента нашлась в Испании. Журналисты обратили внимание на жительницу Галисии по имени Долорес Лейс после того, как приехали к ней брать интервью. Примечательно, что повод для интервью был никак не связан с ее внешним сходством с Дональдом Трампом, и только после того, как были опубликованы ее фотографии, новость разошлась по всему миру.

Испанская женщина и глава Белого дома похожи, прежде всего, чертами лица и волосами. Других очевидных сходств между ними не замечено. Сама Долорес с юмором отнеслась к внезапно открывшемся сходстве. Испанка пошутила:

«Я думаю, все дело в цвете волос».

Испанская гражданка никак не связана с политикой и в целом не имела никакого отношения к публичной жизни до того, как журналисты совершили визит к ней. Дональд Трамп же пока никак не отреагировал на появившегося двойника.