Беглый президент Украины Виктор Янукович стал отцом в третий раз вскоре после своего пробега в 2014 году — обнаружился сын, который родился в России. Матерью внебрачного наследника никак не могла стать Людмила Янукович, жена Виктора Януковича: еще в период своего президентства Виктор Федорович ушел от Людмилы Александровны к родственнице своей прислуги, Любови Полежай. Именно ее разные издания и называют матерью ребенка беглеца.

Сбежавший в РФ после беспорядков на Майдане президент Украины Виктор Янукович сейчас целиком и полностью посвящает себя отцовству, скрываясь в РФ. Любовница Любовь Полежай родила ему сына примерно три года назад, как раз после бегства в РФ. Свою первую супругу, Людмилу Александровну Янукович, лидер Украины бросил ради молодой женщины, родственницы своей поварихи. На сегодня у Януковичей остался только один общий сын – Виктор Янукович-младший погиб около двух лет назад, утонув на озере в Сибири.

Информацию о том, что Янукович разошелся с супругой, которая посвятила ему 45 лет семейной жизни, то появлялась в прессе, то опровергалась. Иностранные журналисты то и дело пытались проследить, что сейчас происходит с самим Виктором Януковичем, его бывшей женой и их общим сыном Александром, но их расследования опровергала пресс-служба Януковича, пытаясь сохранить лицо своего патрона.

Обследуя покинутое Виктором Януковичем Межгорье в 2014 году, журналисты СМИ обнаружили личные вещи Любови Полежай, а не Людмилы Янукович в апартаментах экс-президента. Они пришли к выводу, что Людмила Александровна много лет не жила с мужем, и тот завел любовницу. Виктор Федорович заботился и о дочери от первого брака Любови Полежай, Маше. Что касается Людмилы Александровны, бывшей супруги Виктора Януковича, то ее следы обнаружились не в Донецкой области, а в Крыму.