Убийства на болотах: Иэн Брэйдли, один из жестоких убийц несовершеннолетних детей в 1963-1965 годах, умер в тюрьме Англии в 79 лет. Его подельница Майра Хиндли скончалась в тюремном заключении еще в 2002 году. Убийцы-любовники отбывали пожизненное заключение.

По сообщению ИА ТАСС, житель Великобритании Иэн Бредли, отбывающий остаток своего пожизненного заключения в психиатрической спецбольнице города Мэглл, скончался, достигнув возраста 79 лет. Известно, что в этой тюремной лечебнице держат самых опасных преступников. Подельница и подруга Брейдли, Майра Хиндли скончалась 15 годами ранее, в 2002 году в тюремном заключении.

С 1963 по 1965 годы, пара жестоко убила пять подростков и детей в возрасте от десяти до семнадцати лет. Среди несчастных жертв садистов были: Лесли Энн, Полин Рид, Эдвард Эванс, Кит Беннет, Джон Килбрайт. Три мертвых ребенка из пяти были найдены полицейскими, в так называемых, горных болотах на северо-западе Великобритании, которые и дали название делу. Следователи предполагают, что еще одно тело находится на тех же болотах, но оно до сих пор не найдено.

Преступники были задержаны в 1966 году, в том же году состоялось судебное разбирательство, которое было примечательно тем, что впервые с момента отмены смертной казни в Англии, суд должен был вынести приговор для серийных убийц. Дело “болотных садистов” получило широкую огласку во всех англо-саксонских странах, отношение к Брейдли и Хиндли было явно негативным. Ввиду отмены смертной казни, их приговорили к пожизненному заключению.

Сегодня сообщение о смерти последнего “болотного” убийцы появилось на первых полосах многих британских изданий, некоторые из них именовали покойного маньяка — “монстром”.