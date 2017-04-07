Удар США по авиабазе в Сирии стал ответом химической атаке на Идлиб

Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по военной сирийской авиабазе, где находятся правительственные силы страны. Причиной этого решения, по словам американских представителей, является химатака в Идлибе, ответственным за которую является Башар Асад, — передает издание «РБК».

Америка предоставила видео, на котором запечатлен их удар с помощью ракет, по военной авиабазе Сирии. Стало известно, что США выпустили более 50 ракет. Целью Пентагона стали взлетные полосы, стоянки, где располагают самолеты, комплексы для заправки. Американский президент заявил, что с этого аэродрома произошла химатака. Дональд Трамп отметил, что принятое решение отвечает «нацинтересам нашей страны».

Джефф Дэвис, который является представителем США, заявил, что военнослужащие РФ, находящиеся на территории Сирии, были осведомлены о предстоящем ударе по авиабазе, расположенной в Хомс. Он также уточнил, что американские силы не наносили удар по частям, где могли находиться военные России.

В российском МИД пока не прокомментировали данный инцидент. Мария Захарова планирует в ближайшее время сделать заявление по этому происшествию.

Виктор Озеров, занимающий должность руководителя комитета СФ, отвечающего за оборону и безопасность, считает, что данные действия Пентагона могут негативно сказаться на взаимодействии между военнослужащими из РФ и США, которые сейчас находятся на территории Сирии.