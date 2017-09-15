Украина Азовское море: пользователи соцсетей высмеяли инициативу украинцев по углублению морского дна

В Интернете высмеяли инициативу украинцев сделать море более глубоким. По сообщению из Украины, в порты Азова были отправлены один ледокол и спецсудно для проведения работ в условиях морского дна.

По сообщению издания “РИА Новости”, в Украине Министерство инфраструктуры обнародовало свое решение сделать Азовское море поглубже. Для этой цели в два порта были отправлена специальная морская техника. Многим комментаторам в Сети все это напомнило несколько других грандиозных украинских проектов, так и оставшихся на бумаге. Среди них – стена, которую Украина собиралась возводить на границе с нашей страной. Также люди вспомнили про прошение на имя Петра Порошенко с просьбой дать разрешение на прорытие канала между двумя морями: Черным и Азовским. Тут же вспомнили и шутку про то, как украинские историки смогли доказать, что появлением Черного моря мы тоже обязаны украинцам, только древним. Так как именно они вырыли для него котлован. Если дно для моря смогли выкопать, то углубить морское дно – это пара пустяков, шутили люди.

Шутки остаются шутками, но для украинского правительства, похоже, данный проект является самой серьезной темой. Вчера, тринадцатого сентября, решение о направлении специальной морской техники из Черного Моря в Азовское было официально принято на очередном правительственном заседании. По словам Ю. Лавренюка, эти морские суда перебрасываются специально для работ по срочному проведению дноуглубительных работ на территории двух портов Азова.