Украина: ракетные двигатели для КНДР могли быть просто скопированы, ввиду их высокой востребованности. Такое заявление сделал Александр Дегтярев, глава конструкторского учреждения “Южное”. По его мнению, никто из его коллег не мог пойти на сделку с Северной Кореей и передать им секретные чертежи.

Глава конструкторского учреждения “Южное” (Украина) Александр Дегтярев прокомментировал информацию о том, что Корейская республика могла купить создаваемые ими двигатели для ракет на черном рынке. По его мнению, никто из сотрудников его бюро не стал бы помогать корейцам в создании аналогичных двигателей. Если у них появились такие же разработки или правдива информация о том, что КНДР стала очень быстро производить подобную технику, значит дело в простом копировании, которое могло привести к успеху. Конечно же такое копирование является полностью противозаконным.

Охота за украинскими разработками в области ракетостроения не удивляет Дегтярева, он сказал, что производимые ими агрегаты высоко востребованы не только в Корее. но и во всем мире.

Напомним, что КБ “Южное” на Украине разрабатывает ракеты-носители и их комплектующие. По чертежам бюро механизмы собираются на местном заводе под названием “Южмаш”.

О том, что они не не причастны к военным или космическим программам корейцев, на “Южмаше” уже заявляли ранее.

О том, что северокорейцы могли приобрести на черном рынке украинские двигатели для своих ракет впервые написали американские СМИ.