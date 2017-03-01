Украина: жесткая зачистка участников блокады Донбасса, есть пострадавшие

Произошла жесткая зачистка участников блокады Донбасса. Об этом проинформировали сами активисты с места происшествия.

Вчера произошел штурм блокады в Кривом Торце, организаторами которой является «16-й добровольческий украинский батальон». Необходимо отметить, они преследуют цель – полную изоляцию ДНР и ЛНР. Радикалы рассказали, что на них напали «титушки», которых было в шесть раз больше. По их словам, для прикрытия они использовали пенсионеров, телевидение, а правоохранительные органы не вмешивались. В результате инцидента пострадали обе стороны конфликта. Сообщается, что полиция задержала 37 нападающих, со стороны радикалов пострадало три человека.

Напомним, в конце прошлого месяца «ветераны АТО» заблокировали ж/д путь на Донбассе. По их мнению, любая торговля с Республиками считается незаконной. Из-за их действий произошли перебои с поставками угля, что привело к вынужденному введению киевскими властями чрезвычайных мер в энергетике, для жесткой экономии. В связи с блокадой власти ДНР объявили ультиматум, который истек 1 марта и теперь все предприятия, находящиеся под юрисдикцией Украины, перейдут под управление Республики. В честь этого события сегодня ночью были зажжены огни «Донбасс-арены», расположенной в столице ДНР.