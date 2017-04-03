Украинская сторона пояснила, почему не разрешила Елене Воробей въехать в страну

Украинские пограничники рассказали журналистам, почему не пропустили в страну Елену воробей. Об этом передает издание «Сегодня.ua», ссылаясь на спикера государственной пограничной службы Украины — Олега Слободяна.

Эта ситуация возникла по похожему сценарию, который произошёл с Юлией Самойловой. Оказалось, что Елена раньше посещала крымский полуостров, тем самым нарушив украинские законы. Теперь въезд на Украину для неё будет невозможен на протяжении трех лет.

Напомним, что крымский полуостров вошел в состав РФ после референдума о его присоединении, где большинство голосовавших высказались за присоединение к России. Но Украинская сторона до сих пор считает Крым своей территорией, на которою распространяются её законы.