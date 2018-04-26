Украинские власти возмущены отдыхом украинцев в Крыму

Украинский чиновник Вадим Черныш констатировал, что в летний сезон резко растет количество украинских граждан, пересекающих границу с Крымом. Он выразил обеспокоенность этой тенденцией.

В Киеве подняли вопрос большого потока украинских граждан на Крымский полуостров. Резкое заявление по этому поводу сделал чиновник Вадим Черныш. Он рассказал, что украинцы, очевидно, пересекают границу с Крымом с целью отдыха, и хотя на законодательном уровне граждане ничего тем самым не нарушают, они, по словам чиновника, поддерживают российскую туристическую отрасль.

Черныш отметил, что это – проблема, которая появилась не только в результате недостаточно хорошей работы правительства, но еще и в результате соответствующего отношения украинцев.

«Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?», — сказал чиновник.

Черныш, который занимается вопросами внутреннего перемещения лиц, заявил, что подконтрольное ему министерство будет работать над этим вопросом. При этом он не стал уточнять, какие именно действия власти предпримут для влияния на сложившуюся тенденцию.

Ранее крымские власти также подтверждали, что наплыв украинских туристов в летний сезон увеличивается из года в год.