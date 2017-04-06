Украинский суд признал Донецк частью ДНР

Районный суд Полтавы опубликовал вынесенный вердикт, в котором город Донецк был указан как часть самопровозглашенной Донецкой республики. Об этом пишет одно из украинских изданий.

Данный вердикт был озвучен после того, как в прошлом году украинская гражданка обратилась в суд, чтобы официально установить факт гибели своего брата, проживающего в Донецке. Подробнее с решением суда может ознакомиться любой желающий на официальном сайте судебных решений Украины.

В опубликованном тексте Донецк был обозначен, как часть территории, принадлежащей ДНР. Украинское издание также отмечает, что названия стран, владеющих населенными пунктами, по нормам украинской судебной системы необходимо указывать в круглых скобках.