Украинское правительство направит деньги от МВФ на увеличение размера резервов Национального Банка

Украине опять одобрен займ от МВФ, который по информации правительства страны, будет использован в качестве источника увеличения резервного фонда НБУ

В недавнем времени МВФ наконец-то принял резолюцию по Украине, предоставив ей очередной транш. Его размер составил 1 миллиард долларов. Премьер-министр государства отметил, что средства будут использованы по целевому назначению, в частности, в целях пополнения резервных валютных фондов НБУ. По его словам, такие мероприятия позволять снять любые ограничения на валютные операции и позволят стабилизировать национальный курс гривны, что будет иметь положительное влияние на экономику в целом.

Для Украины МВФ разработал специальную программу кредитования сроком на 4 года, в течении которых фонд должен предоставить стране кредит на сумму 17,5 миллиардов долларов.