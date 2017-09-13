Ураган Ирма: Россия готова оказать США помощь в ликвидации последствий урагана

Российские власти готовы оказать США посильную помощь в ликвидации последствий урагана «Ирма», проносящегося по территории нескольких регионов этой страны. Ответа на это предложение из Америки пока не последовало. Помимо США помощь была предложена также Кубе и французским территориям в Карибском бассейне.

По сообщению издания “РИА Новости”, Владимир Пучков, руководитель российского МЧС, заявил, что наша страна предложила американскому правительству свою помощь в ликвидации последствий после урагана “Ирма”. На данный момент ответа из США пока не последовало. Также, по словам Пучкова, ранее Россия отправила предложение о помощи Кубе и французским землям в Карибском бассейне, где тоже свирепствовал ураган.

В ответ на их отклик, в соответствии с существующими двусторонними соглашениями между этими странами и РФ, началась отработка вопросов, касающихся помощи, и оценка нанесенного стихией ущерба. Помощь США была предложена в рамках все тех же двусторонних договоров, российская сторона ждет, когда в ответ на это из Америки придет соответствующая заявка, чтобы перейти от слов к делу.

Напомним, ураган “Ирма” считается самым сильным на территории Атлантического океана за прошедшие десять лет. По официальной статистике, на территории США от него погибли не менее восемнадцати человек, а в странах Карибского бассейна — тридцать семь человек. Примерно пятьдесят процентов таких смертей приходятся на ДТП, в которые попадали люди из-за стихии.