Ураган Мария: на Мартинике власти объявили красный уровень опасности

Сегодня во французской Мартинике власти объявили красный уровень опасности в связи с надвигающимся ураганом, получившим красивое женское имя – Мария. Помимо Мартиники, опасность грозит жителям Гваделупы и Доминиканской республики.

По сообщению издания “РИА Новости”, сегодня, восемнадцатого сентября, власти французского острова Мартиника объявили населению о красном уровне опасности. На территорию острова приближается разрушительная стихия – ураган “Мария”. С самого начала он был квалифицирован метеорологами как ураган первой категории и его сила продолжает расти. На Мартинике уже закрыли все школьные и государственные учреждения, всех местных жителей призывают спрятаться от стихии в крепких убежищах.

Помимо Мартиники, под угрозой находятся жители Доминиканских островов и Гваделупы. На территории последней и в Сен-Мартене был объявлен оранжевый уровень угрозы. Тропический шторм под названием “Мария” стал ураганом не сразу, необходимую силу он набрал в ночь на сегодняшнее число. Место его зарождения – Атлантический океан.

Напомним, Атлантический океан породил в этом месяце не только “Марию”. В начале сентября над океаном появился еще один ураган – “Хосе”. Сейчас он движется к восточным берегам США. Американские метеорологи информируют местных жителей об угрозе и предупреждают, что во всех прибрежных районах возможны сильные ливни, ветер, а также опасные подводные течения.