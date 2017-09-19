Ураган Мария: новая стихия может оказаться опаснее урагана «Ирма»

Ураган «Мария» может оказаться опаснее «Ирмы» – за короткий срок обыкновенный тропический шторм вырос до урагана пятой категории, который будет бушевать не менее трех суток. По словам метеорологов, «Мария» собирается идти по следам «Ирмы», добивая то, что «Ирма» уничтожила две недели назад. Больше всего не повезло Карибам: они устали встречать все новые ураганы практически без перерыва.

Эксперты-метеорологи присвоили новому урагану «Мария» пятую категорию угрозы и пытаются просчитать его путь. Вероятнее всего, стихия пройдется по следам «Ирмы» – затронет острова, не ощутившие влияния стихий на себе, а в заморских землях некоторых европейских стран уничтожит то, что не уничтожила «Ирма». «Марию» ждут со стороны Антильских островов в Пуэрто-Рико, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, а острова Мартиника, Гваделупа и Доминикана ощутили на себе действие урагана. По словам властей пострадавших от урагана островов, за свою собственность в дни разгула стихии лучше не держаться, особенно за недвижимость – порывы ветра все сметут с лица Земли.

О шторме с фиолетовым уровнем опасности объявило правительство Мартиники – одной из французских колоний в Атлантическом океане. Стихия пройдет примерно в 50 километрах от острова и будет сопровождаться порывами ветра – если скорость урагана повысится до 250-260 км/час, то это приведет к ужасным последствиям.