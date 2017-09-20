Ураган Мария: стихия надвигается на Пуэрто-Рико

Ураган “Мария” завтра обрушит свою мощь на островное государство Пуэрто-Рико. Он обладает пятибалльной, самой высокой оценкой по шкале опасности. Затронуть стихия может и остров Сен-Крус, который как и Пуэрто-Рико находится под управлением Америки. Дональд Трамп уже призвал пуэрториканцев соблюдать все меры осторожности.

По сообщению издания “РИА Новости”, завтра островное государство Пуэрто-Рико ожидает встреча с мощным и разрушительным ураганом по имени “Мария”. Стихии уже присвоен самый высокий, пятибалльный уровень опасности. Помимо Пуэрто-Рико, как информируют в американской нацслужбе безопасности, ураган пронесется немного севернее Доминики и над островом Сен-Крус в составе Виргинских островов.

По данным метеорологических служб, сейчас “Мария” бушует примерно в 225 километрах от пуэрториканской столицы – города Сан-Хуан, а ее скорость достигает двести восемьдесят километров в час. Стихия способна принести с собой огромные разрушения и человеческие жертвы. Так как Пуэрто-Рико находится под американским управлением, накануне, через свой аккаунт в “Твиттере”, к жителям острова обратился президент Дональд Трамп. Он назвал ураган настоящим монстром и предупредил жителей, чтобы они проявляли осторожность. Также Трамп написал, что сердца американцев находятся сейчас в Пуэрто-Рико.

Напомним, что население этого островного государства составляет более трех миллионов человек.