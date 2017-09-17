Ураган «Хосе» набирает силу и направляется на штат Нью-Джерси

Метеорологи несколько раз меняли статус урагана «Хосе» – ученые объявляли его то штормом, то снова ураганом, постоянно наблюдая за его передвижениями. На сегодня у «Хосе» – статус урагана, направляет он на огромной скорости в 120 км/час на штат Нью-Джерси. На следующей неделе таблоиды будут писать об ущербе, нанесенном ураганом, и о том, как тяжело Штатам переживать «Хосе» после «Ирмы».

На прибрежную часть США, еле пережившую ураган «Ирма», надвигается новая, не менее опасная стихия. Ученые-метеорологи несколько раз меняли статус стихии «Хосе», называя то штормом, то ураганом, а на сегодня сошлись во мнении, что «Хосе» – ураган, и мчится он со скоростью 33 м/с. на американский штат Нью-Джерси. Во вторник или среду 19-20 сентября стихия первого уровня опасности будет испытывать на прочность и милосердие Соединенные Штаты Америки.

Сразу три мощных ураганов подряд – большое испытание для Америки и стран ЕС, в чьей юрисдикции находятся заморские земли. Остров Сен-Мартен, котором владеют в равных долях Франция и Голландия, ураган «Ирма» разнес почти до основания, а его и соседний остров Сен-Бартелеми скоро навестит ураган «Хосе». Только стихия «Катя» в Мексиканском заливе ослабла до статуса тропического шторма. Правда, проливной дождь вызвал оползни, из-за которых погибли два человека.

Ученые всего мира не рискуют пугать население Земли «концом света», глобальным потеплением и «Водным миром» – у них даже нет единой точки зрения на зарождение в водах Атлантического океана ураганов. При глобальном потеплении в мире было бы меньше ураганов, но были бы на порядок мощнее.