Тракторист из Узбекистана вместе с родственниками, получив поддельный сертификат о медицинском образовании, смог заработать более 500 тыс. долларов, после чего был задержан правоохранительными органами и обвинен в подделке документов и незаконной медицинской практике.

Задержанным оказался Кахрамон Пулатов, который уже многие годы работал трактористом в Бухарской области, но по непонятным причинам смог завладеть сертификатом международного образца, который вроде бы был выдан Всемирной ассоциацией психологов, врачей и народной медицины и также легализирован на территории Узбекистана.

На основании приобретенного сертификата тракторист Кахрамон Пулатов открыл свое дело по медицине, к которому привлек также и своих родственников. В результате оказания медицинских услуг семья смогла заработать более 500 тыс. долларов.

Суд вынес приговор для осуждения – 8 лет лишения свободы.