В апреле штормовое предупреждение было объявлено в северных, восточных и северо-восточных районах Таиланда. Согласно информации от Департамента метеорологии этой страны, разгул стихии коснется излюбленных туристических мест: Трата, Паттайи, Бангсена и Чантхабури Районга.

На официальном сайте Департамента метеорологии Таиланда появилась информация о надвигающемся шторме на восточные, северные и северо-восточные районы страны. Среди городов и местностей упоминаются популярные среди россиян туристические маршруты (Трат, Паттайя, Бангсен, Чантхабури, Районг). Штормовое предупреждение будет действовать в потенциально опасных районах с 27 по 30 апреля. Также стихия затронет и Бангкок, в котором повышенный уровень штормовой опасности будет сохраняться с 28 по 30 апреля.

По сообщению РИА Новости, таиландские специалисты прогнозируют крупный град, сильные ветры с проливными дождями и градом во всех вышеперечисленных районах. Местным жителям, а также иностранным туристам советуют в эти дни сидеть дома, а если оказались на улице — то не подходить к строящимся объектам и высоким деревьям.

Известно, что в ночь с 25 на 26 апреля в провинции Накхон Ратчасима (триста километров от столицы страны) от непогоды пострадали более трехсот домов. Во многих из них сорвало крыши, на другие упали высокие деревья. Виновником штормовых ветров и ливней, надвигающихся на Таиланд, является зона повышенного давления, которая движется из южного Китая.

Напомним, что обычно, в апреле, на территории Таиланда стоит жаркая погода. В некоторых районах она может достигать 41 градуса по Цельсию.