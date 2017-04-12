В Боснии и Герцеговине журналистка была лишена работы из-за проституции

Известный телеканал Боснии и Герцеговины вынужден был уволить, по информации The Sun, из своего штата журналистку, которая параллельно подрабатывала проституцией. В итоге шоу, где работала журналистка, в скором времени закроют.

Как стало известно, ведущая телеканала Сенада Нуркич уже продолжительное время работала не только в качестве ведущей на телеканале, но также подрабатывала и проституткой. Данная информация стала известна руководству, которое приняло решение уволить журналистку с телевизионного шоу.

Кстати, Сенада Нуркич самостоятельно призналась в этом и отметила, что не видит в этом ничего постыдно. По ее словам, древняя профессия заслуживает уважения и это такой же род деятельности, как и другие.

Решение об увольнении руководством было принято не только на основании заявления самой Нуркич, но и на базе постоянных жалоб от зрителей, которые считали ее поведение вызывающим для страны.