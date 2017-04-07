Заказчиком убийства Гиви и Моторолы оказался служащий СБУ Алексей Петров, который занимается вопросами по организации террористических действий относительно Донбасса. Об этом стало известно из эфира телеканала «Россия 24», который указал в качестве источника пресс-секретаря МГБ ДНР — Марию Петрову.

Оказывается, что в составе СБУ имеются группы диверсантов, занимающиеся организацией различного рода терактов на Донбассе. Мария отметила, что их работа финансируется из бюджета США. Она также подчеркнула, что после того, как Гиви был ликвидирован, Алексей Петров занял должность главы контрразведки.

Вступление в новую должность открыло ему безграничные возможности для координации террористической деятельности на территории Донбасса. Он занимается этим совместно с председателем службы безопасности Украины и некоторыми представителями США.