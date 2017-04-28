Правительство Германии утвердило законопроект, по которому предлагалось запретить носить на территории государства одежду, которая полностью закрывает лицо: бурки и никаб. По заявлениям представителей власти, это правильное решение.

По сообщению правительства Германии, в государстве, где все позиционируют себя принадлежащими к современному интеграционному обществу, не стоит носить одежду, закрывающую лицо. При этом следует учитывать тот факт, что в большинстве учреждений Германии необходимо для удостоверения личности иметь открытое лицо, следовательно, нельзя носить никаб.

Бурка и никаб – это вид мусульманской одежды для женщин, которая покрывает тело с головы до пят, оставляя только маленький узкий разрез для глаз.

Само предложение о запрете такого вида женского одежды внесла Ангела Меркель, которую поддержали и представители Министерства внутренних дел.