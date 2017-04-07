В Госдепе США рассказали, почему Тиллерсон позвонил Лаврову

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки сделал телефонный звонок главе российского МИДа Сергею Лаврову, для того чтобы ознакомится с точкой зрения Кремля по поводу происходящего в сирийском Идлибе. Об этом стало известно от официального представителя Госдепа США.

Сложившаяся ситуация в сирийском Идлибе несомненно будет иметь влияние на развитие политических отношений между Россией и США. А вот на сколько быстро и в каком направлении будет зависеть от того, что ответит Сергей Лавров Рексу Тиллерсону во время этого разговора, — отметил представитель Госдепа.

Напомним, что сирийская оппозиция заявила о том, что в результате химической атаки в Идлибе погибло более 80-ти человек. Позже российская сторона пояснила произошедшее заявив, что химические вещества стали распространяться после авиаудара сирийской авиации по складам с химическим оружием.