В интернете было опубликовано видеозапись, где был запечатлен взрыв на карнавале в столице Франции

Момент взрыва оказался запечатлен, а после опубликован в интернет. Его опубликовал на сайте YouTube пользователь под ником E.G 93. На видеозаписи можно увидеть, что неизвестный с факелом поджигает чучело, после чего происходит взрыв.

Пользователь, опубликовавший видео, отметил в комментарии к своей публикации, что он решил запечатлеть на камеру карнавал, и ему удалось начать съёмку в самый походящий для этого момент. Сейчас известно, что в результате взрыва пострадало девятнадцать человек.

Четверо находятся в больнице, куда они попали с очень тяжелыми травмами. Среди пострадавших погибшие отсутствуют. По предварительным сведениям, взрыв не является результатом теракта.