В Киеве существенно увеличилось количество самоубийств

В украинской столице наблюдается резкий рост числа суицидов за последнее время. Об этом стало известно из отчета главы столичного управления Национальной полиции Андрея Крищенко. В последнее время в среднем всего за один день число самоубийств превышает число суицидов за неделю в прежние периоды.

В Киеве в последнее время резко выросло число самоубийств среди жителей украинской столицы. Об этом сообщили в руководстве киевского управления Национальной полиции. Как следует из отчета главы столичного управления Андрея Крищенко, в последнее время количество самоубийств в городе выросло сразу в несколько раз.

Ранее, по его данным, полиция фиксировала один-два случая самоубийств за неделю. В последнее же время происходят по два-три самоубийства в день, а иногда статистика ухудшается до пяти суицидов в день.

Вместе с тем, как следует из отчета руководителя киевской Нацполиции, количество убийств в столице, наоборот, существенно снизилось. Глава столичного управления так и не разъяснил, с чем связана такая неутешительная тенденция с суицидами в городе.