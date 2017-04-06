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Джон Хайтен, являющийся главой командования вооруженных сил США, высказался в конгрессе о том, что у Штатов отсутствует защита от ракетных комплексов, поставленных недавно в Волгоградской области.

В конгрессе США было высказало предложение о "дожимании" России силой
Фото: belvpo.com

Как считает генерал, ракетные комплексы России на сейчас представляют большую опасность для европейских стран. Он подчеркнул, Россия нарушает условия договора РСМД, а это значит что с Россией возможно вести диалог только с позиции силы.

Американские эксперты допускают мысль о том, что ракетные комплексы в Волгограде могут нести и ядерный заряд. Они считают, что Америка должна в кротчайшие сроки решить как поступить сложившейся ситуации.

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