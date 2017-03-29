В Лондоне бойцовская собака загрызла своего хозяина во время съемок телепрограммы

В Лондоне стаффордширский бультерьер расправился со своим хозяином, искусав его до смерти, когда тот общался с журналистами одного из британских телеканалов. Об этом передает источник «Daily Mail».

Ужасный случай произошел в северной части города. Домашний питомец кинулся на хозяина несколько раз, нанеся ему травмы несовместимые с жизнью. Мужчину успели доставить в больнице, для оказания помощи, но это не помогло, там он и ушел из жизни.

Теперь решается судьба буйной собаки в специальном приюте, где специалисты вынесут вердикт о необходимости её усыпления. В Великобритании право на владение подобной собакой можно получить только через суд.