Мьянма отметила традиционный в этой стране Водный фестиваль, который ознаменовался многочисленными жертвами. Во время праздника, длившегося четыре дня, погибли 285 человек, более 1000 человек получили огнестрельные ранения, другие стали жертвами насилия.

В этом году традиционный для Мьянмы Водный фестиваль обернулся масштабной трагедией. По всей стране произошел всплеск преступной активности. Полиция зарегистрировала около 1200 преступлений, жертвами которых стали 285 человек. Еще 1073 человека получили медицинскую помощь в результате полученных ножевых ранений, ДТП и ночных потасовок. Многие женщины и девушки были изнасилованы, происходили кражи и распространялись наркотики.

Известно, что подобные преступления происходят во время Водного фестиваля каждый год. Но в нынешнем году число жертв преступлений превысило прошлогодний показатель, когда погибших насчитывалось 272 человека.

Лидером по совершенным в нем преступлениям стал город Янгон. Здесь произошло 223 криминальных происшествия, среди которых 44 смерти и 111 случаев полученных ранений. Далее в этом списке идет Сагайнг, в нем было совершено 167 преступлений. Завершает этот “парад” город Мандалай, в нем зафиксировано 160 случаев противозаконных действий.

Напомним, что Водный фестиваль — это самый почитаемый праздник в году для жителей Мьянмы, почитаемый там с древних времен. Фестиваль отмечается четыре дня и предшествует наступлению Нового Года по бирманскому календарю. Согласно традиции, в эти дни принято обливать всех водой. Люди верят, что она смывает грехи, которые они накопили за год, а также исцеляет от болезней. Помимо Мьянмы, Водный фестиваль отмечается в таких странах, как Лаос, Таиланд и Камбоджа.