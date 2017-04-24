На ближайшем совете ПАСЕ планируется обсуждать вопрос о правах человека на Северном Кавказе. Но один из французских чиновников Жан-Клод Миньон заявил, что не целесообразно проводить обсуждение вопроса, когда на совете не присутствует делегация из России.

В 2015 году по причине присоединения Крыма к России, российская делегация была лишена права голосовать по крымскому вопросу в ПАСЕ и, соответственно, принимать участие в обсуждении. Тоже самое, по словам Жан-Клода Миньона, наблюдается и в ситуации с Северным Кавказом. По его заявлению, в вопросе по защите прав человека данного региона участие должны принимать все стороны конфликта, а не одна. И поэтому обговаривать данный вопрос в ПАСЕ без России не правильно. По предварительным данным, информацию в ПАСЕ по Северному Кавказу будет представлять Франк Швабе, Германия.