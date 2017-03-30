В правительстве Аляски считают, что этот регион был бы гораздо лучше развит, если бы принадлежал России. Так считает Крейг Флинер, занимающий должность советника по политике правительства в Арктике.

По его мнению, если бы Аляска принадлежала России, то она бы очень плотно занялась его развитием как стратегического района, ведь она очень близка к Канаде и США. Что обязательно привело бы и к лучшей добычи нефти, и других не менее важных ресурсов.

Однако он исключает вероятность возвращения этих территорий в состав России, так как не думает, что США так просто позволили бы это сделать. Да и к тому же, скорее всего, против этого будут и сами жители штата, несмотря на большое количество русскоговорящего населения, живущего там.