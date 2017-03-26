В Республике Конго боевиками были обезглавлены сорок полицейских

Сегодня в Демократической Республике Конго произошло ужасное нападение на полицейских. Нападавшие обезглавили сорок служителей правопорядка. О случившимся пишет агентство «Рейтер».

О случившемся поведал агентству официальный представитель местных властей республики — Франсуа Каламба. Он рассказал, что нападение было организовано боевиками из преступной группировки. Они устроили неожиданную атаку на работников правоохранительных органов, когда они передвигались из одного населенного пункта в другой.

В результате погибло 40 полицейских, их тела были найдены обезглавленными, а оставшихся в живых забрали с собой в качестве заложников. Также нападавшие похитили оружие, и угнали автомобили.