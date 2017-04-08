В резиденции Трампа не хватило места для китайской делегации

Си Цзиньпину, являющийся председателем КНР, вместе с китайской делегацией прибыли с официальным визитом в США, где их лично принимал в своей резиденции президент государства – Дональд Трамп. Из-за многочисленности гостей в поместье на всех не хватило места.

По приглашению американской стороны с официальным визитом в США прибыла многочисленная китайская делегация во главе с председателем КНР. Чиновники были приглашены во Флориду, где находиться резиденция президента Дональда Трампа. Но когда организаторы начали сопоставлять количество приезжих с количеством комнат, оказалось, что их недостаточно. Из ситуации вышли должным образом – всех разместили в гостинице.

Все встречи председателя КНР и президента США все равно проходят на территории резиденции.