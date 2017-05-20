На юге Ливии погибло более 140 человек национальной армии во время обстрела авиабазы со стороны группировок, лояльных к правительству Триполи. Под обстрел попали и гражданские лица, которые проходили мимо или являлись работниками авиабазы.

По сообщению РИА “Новости”, Ахмад Аль-Месмари, официальный представитель национальной армии Ливии, рассказал что в результате вооруженного налета на авиабазу на юге страны, недалеко от города Брак-аш-Шати, пострадало более 140 человек, некоторые из которых являлись гражданскими лицами (работники базы или просто случайные прохожие).

По его словам, военнослужащие нац.армии возвращались с военного парада, при этом они были совершенно безоружны. Во время случившегося, налета большая часть из них погибла.

Инцидент случился 18 мая, нападавшими были группировки, поддерживающие правительство в Триполи. При этом само трипольское правительство официально заявило, что никакого отношения к случившейся атаке не имеет и приказа такого не отдавало. Триполи назвало это вооруженной провокацией, совершенной специально для того, чтобы затруднить процесс примирения между двумя сторонами конфликта. В подтверждение этих слов, глава правительства Фаез ас-Сараджи уволил с поста министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси.

Напомним, что, на данный момент, в Ливии установилось двоевластие. На западе страны, в городе Триполи находится правительство национального согласия, которое возглавляет Ф. ас-Сараджи при поддержке ООН и Европы. На востоке Ливии сформировалась национальная армия, воюющая с исламистами. Возглавляет ее Халифа Хафтар.