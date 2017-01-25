В Сети набирает популярности хештег #SadMelania, высмеивающий поведение Меланьи Трамп на инаугурации

В Сети распространяется хештег #SadMelania, посвященный Первой леди США Меланье Трамп. Пользователи социальных сетей запустили эту кампанию в поддержку Первой леди, которая на церемонии инаугурации мужа якобы производила впечатление глубокого равнодушия к происходящему.

Хештег сопровождает различные фотографии и видеозаписи, сделанные, преимущественно, в день инаугурации. В частности, очень популярными стали фотографии со встречи Меланьи и бывшей Первой леди Мишель Обамы. Особенно запомнился пользователям Сети момент, когда Меланья передала Мишель голубую подарочную упаковку. Пока весь мир рассуждает, что именно могло быть в той коробке, пользователи соц. сетей полагают, что в коробке была надпись «Спасите».

Другие интернет-пользователи высмеяли поведение Меланьи Трамп, сравнив его с ситуацией, когда разведенные супруги вынуждены вместе присутствовать на свадьбе дочери.

А некоторые уверены, что Первая леди на самом деле относит себя к числу 48 процентов американцев, поддерживающих Хиллари Клинтон.

Впрочем, не все считают такую иронию справедливой и уместной. В целом, Меланья во время церемонии инаугурации старалась вести себя сдержанно и достойно, и если и была чем-то недовольна, то старалась этого не показывать.

Напомним, что ранее определенные недоумения вызвало поведение Бэррона Трампа – младшего сына Дональда Трампа. В адрес мальчика посыпались даже некие оскорбления, однако многие призвали прекратить высмеивать ребенка.