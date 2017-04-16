В Северной Корее прокомментировали неудачный запуск ракеты в рамках испытания баллистического оружия

Северная Корея отреагировала на международную информацию о неудачных учениях, которые КНДР якобы провела накануне. Представитель МИД страны Ким Ён Хо не стал официально подтверждать, что такие испытания проводились, но заявил, что запуск ракеты является абсолютно нормальной практикой.

Утром 16 апреля источники в Южной Корее и Соединенных Штатах подтвердили, что командование КНДР провело очередные испытания баллистического оружия. Однако запуск такой ракеты, который проводился на полигоне на восточном побережье страны, оказался неудачным.

Как информирует агентство РИА Новости, северокорейские власти отреагировали на заявления Южной Кореи и США. Представитель МИД страны Ким Ён Хо заявил, что официально командование КНДР ничего не сообщало об испытаниях, однако уточнил, что если они и проводились, то это является абсолютно нормальным явлением:

«Был вопрос, что мы на днях провели запуск ракеты, но официально об этом не объявляли. Если даже и произвели, это является нормальным процессом в ходе повышения способности ядерных сдерживающих сил нашей страны… Не всегда такие вещи публикуются в прессе».

Он также подчеркнул, что все испытания, которые проводятся в государстве, являются мерами, направленными исключительно на повышение уровня безопасности Корейского полуострова. Такие испытания представитель МИД назвал законными правами независимой страны.

Ранее в апреле в КНДР уже проводили испытания своего баллистического оружия, и тогда запуск ракеты оказался удачным. Он вызвал бурную реакцию со стороны американских властей, которые пригрозили корейцам решительными мерами.