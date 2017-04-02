В северной столице автомобилист сбил насмерть двух пешеходов

В Санкт-Петербурге автомобилист насмерть сбил двух пешеходов, из-за того, что выехал на тротуар. Об этом передает пресс-служба УГИБДД по Ленинградской области.

Как стало известно, сегодня утром автовладелец, находясь за рулем автомобиля марки Ford, выехал на тротуар, где наехал на людей. После чего, под колёсам оказались три человека, два из которых погибли. Выжившая женщина была госпитализирована с травмами средней тяжести.

Также известно, что пассажиры автомобиля серьезно не пострадали. Сейчас следствие проводит необходимые проверки по данному факту, устанавливая все обстоятельства инцидента.