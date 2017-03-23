В Сирии погибли 9 россиян: СМИ подозревают в погибших «наемников Вагнера»

Наемники и частные военные организации запрещены в России, но это не мешает так называемым «наемникам Вагнера» воевать в Сирии. Из девяти человек, которые по спискам проходят как погибшие при исполнении, шесть числились наемниками. В ЧВК берут только с опытом войны в горячих точках вроде Карабаха, Донбасса и Чечни, как рассказал родственники погибшего в январе наемника Дмитрия Маркелова.

По словам родных и друзей, «вагнеровцы» — нормальные ребята, некоторые даже убежденные в своих взглядах, но они не понимают, что на них делаются миллионы, а на руки дают по 5 тыс. в день. Но если погибших военнослужащих Минобороны РФ считает, за свой счет хоронит, награждает посмертно и ведет четкую статистику, то о гибели в САР наемника можно узнать только от родственников, из соцсетей, из разговоров, и не все знавшие «вагнеровца» пойдут на контакт. Ольга Руденко, вдова наемника Романа Руденко, погибшего 1 февраля в Сирии, почти ничего журналистам «Conflict Intelligence Team» не рассказала, только подтвердила факт смерти. Оборонное ведомство берется говорить только о 28-и военнослужащих РФ, а к «ЧВК Вагнера» оно не имеет отношения.

«Вагнера» в мирной жизни зовут Дмитрий Уткин. Он ушел в запас их ГРУ, но не смог жить без войны и организовал военную группу, не связанную с государством. Россия данную деятельность запрещает, но заявления СМИ проверять не берется, хотя по идее за подобную деятельность полагаются 15 лет тюрьмы. Под видом офицера запаса «Вагнер» присутствовал на награждении в Кремле, о чем пресса не раз писала.