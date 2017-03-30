В социальных сетях посмеялись над украинским видеороликом, снятым для презентации "Евровидения"

Украинские жители с насмешкой отреагировали на публикацию видеоролика, снятого для презентации конкурса «Евровидение». Видеоролик был опубликован на страничке министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке.

Главную роль в видеоролике исполнил Виталий Кличко, который рассказал зрителю обо всех достоинствах и достопримечательностях Киева. Он назвал украинскую столицу городом, с богатой историей, который стремительно развивается.

Однако такую точку зрения раздели далеко не все пользователи социальных сетей. Под записью появилось целое множество негативных комментариев, где сами украинцы высмеяли видеоролик за несуразный монтаж и плохую музыку, звучащую за кадром.