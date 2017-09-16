В штате Невада (США) при невыясненных обстоятельствах разбился истребитель российского производства Су-27 с пилотом на борту. Пилот – подполковник ВВС Эрик Шульц погиб за штурвалом самолета, а Пентагон поспешил засекретить крушение. ВВС США использовали российский истребитель в отряде «Агрессор», на нем отрабатывали бои в небе с вероятным противником.

В штате Невада, над закрытой «Зоной 51», разбился истребитель СУ-27, сделанный в России. США в свое время приобрели российский СУ для эскадрильи «Агрессор» или «Красных Шапок»: на российских МИГах-29 и Су-27 американцы отрабатывают бои. Роль «русских противников» в этих боях-постановках играют российские истребители. В ходе одного из постановочных боев погиб подполковник Эрик Шульц, игравший российского летчика в «бою» с американским истребителем F-16. Данные о гибели подполковника в Пентагоне тут же засекретили – о военной части, где пилотов учат сражаться в воздухе, мало что известно. Изредка в авиационный журнал может попасть фотография маневров F-16 и СУ-27 над каким-нибудь озером в «Зоне-51».

Российские эксперты объясняют, как российские СУ-27 попадают в США и играют для «Красных Шапок» роль их «предполагаемых противников». Россия продает за деньги в США свою продукцию, в частности такие «закупки» делает компания «Tac-Air». Однако ранее считалось, что РФ может продать Штатам только учебный самолет вроде СУ-27 УЧ – двухместную машину, а на фотографии крушения четко видно, что Эрик Шульц погиб в одноместном истребителе. Вероятнее, что США нашли альтернативные «каналы» в лице Минска и Киева, а так же бывших союзников РФ. Ряд государств охотно распродает свой авиационный парк, в том числе и СУ-27, за неплохие деньги.